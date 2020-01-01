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Чайники электрические
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый

Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый

0 отзывов
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Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 76018
Производитель: Delonghi
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В наличии
В наличии
8 190₽
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Характеристики
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка включения без воды
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
0.8
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет
зеленый
Особенности
индикация включения, индикатор уровня воды, фильтр, вращение на 360 градусов, отсек для хранения шнура, съемная крышка
Вращение на 360 градусов
есть
Фильтр
есть
Поддержание тепла
нет
Двойные стенки
нет
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В наличии
В наличии
8 190₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа