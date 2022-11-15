Чайник электрический SMEG KLF03RDEU красный
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Код товара: 75333
Производитель: SMEG
-20%
мало
мало
12 790₽
15 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- красный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2400
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Особенности
- отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Мусаева Самера
15 ноября 2022
Достоинства
Все идеально !
М
Мусаева Самера
15 ноября 2022
Достоинства
Все идеально !
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