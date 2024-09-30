Чайник электрический Bosch TWK7203 серебристый
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15 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.8
- Цвет
- серебристый, черный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- нет
- Материал корпуса
- металл
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