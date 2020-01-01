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Чайники электрические
Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный

Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный

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Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
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Код товара: 69155
Производитель: SMEG
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12 790₽
15 990₽
153
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Характеристики
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка включения без воды
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
1
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Особенности
отсек для хранения шнура
Заварочный чайник
нет
Вращение на 360 градусов
есть
Фильтр
есть
Управление со смартфона
нет
Поддержание тепла
нет
Двойные стенки
нет
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Чайник электрический SMEG KLF03CREU бежевый
12 790₽
15 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03CREU бежевый
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Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
12 790₽
15 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
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Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
12 790₽
15 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
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Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
12 790₽
15 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03WHEU белый
12 790₽
15 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03WHEU белый
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Чайник электрический SMEG KLF03BLMEU черный
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16 990₽
Чайник электрический SMEG KLF03BLMEU черный
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Чайник электрический SMEG KLF03WHMEU белый
13 590₽
16 990₽
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-21%
Чайник электрический SMEG KLF03CREU бежевый
Чайник электрический SMEG KLF03CREU бежевый
12 790₽
15 990₽
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-21%
Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
12 790₽
15 990₽
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-21%
Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
12 790₽
15 990₽
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-21%
Чайник электрический SMEG KLF03WHEU белый
Чайник электрический SMEG KLF03WHEU белый
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15 990₽
-21%
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Чайник электрический SMEG KLF03BLMEU черный
13 590₽
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-20%
мало
мало
12 790₽
15 990₽
153
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа