Чайник электрический Redmond RK-G178 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
2 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Чайник электрический Midea MK-8030 серебристый
1 990₽
Чайник электрический Kitfort КТ-647 серебристый
2 790₽
Чайник электрический Kitfort КТ-659-2 зеленый
2 790₽
Чайник электрический Kitfort КТ-619 серебристый
2 390₽
Чайник электрический Kitfort КТ-695-2 красный
2 590₽
Чайник электрический Viomi V-MK151B серебристый
1 990₽
О товаре
чайник, объем 1.7 л, мощность 2200 Вт, подсветка, материал корпуса: пластик/стекло
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- черный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.7
- Материал корпуса
- стекло
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.