Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
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Код товара: 59579
Производитель: Bosch
22 января
22 января
8 950₽
107
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О товаре
чайник, объем 1.5 л, мощность 2400 Вт, терморегулятор, материал корпуса: металл/пластик
Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Цвет
- бежевый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2400
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- индикация включения, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- есть
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