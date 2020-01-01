Чайник электрический Delonghi KBOV 2001 коричневый
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Код товара: 52465
Производитель: Delonghi
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7 190₽
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О товаре
чайник, объем 1.7 л, мощность 2000 Вт, материал корпуса: металл
Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2000
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- коричневый, черный
- Поддержание тепла
- нет
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