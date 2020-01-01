Чайник электрический Gorenje K17CLI бежевый
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Код товара: 48314
Производитель: Gorenje
В наличии
В наличии
3 990₽
4 450₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Материал корпуса
- пластик, нержавеющая сталь
- Цвет
- бежевый
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура, съемная крышка
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
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