Чайник электрический Redmond RK-M173S-E серебристый
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7 690₽
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В магазинах:
мало
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О товаре
чайник, объем 1.7 л, мощность 2200 Вт, терморегулятор, материал корпуса: металл
Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 0.75
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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