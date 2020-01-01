Чайник электрический Tefal KI270530 красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 39827
Производитель: Tefal
мало
мало
2 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2400
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- красный
- Особенности
- индикатор уровня воды, фильтр, вращение на 360 градусов, отсек для хранения шнура
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
3 290₽
Чайник электрический Gorenje K17G серебристый
2 990₽
Чайник электрический Tefal KI270D30 серебристый
2 990₽
Чайник электрический Tefal KI270930 серый
2 990₽
Чайник электрический Vitek VT-7008 серебристый
2 490₽
Чайник электрический Kitfort КТ-617 серебристый
2 890₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.