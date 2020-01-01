Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiLGHIPER
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
SamsungLGSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Berlingo
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERBerlingoSonyHasbro
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Техника для кухни
Чайники электрические
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ

Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 36582
Производитель: Delonghi
плати потом
мало
мало
8 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

О товаре
чайник, объем 1.7 л, мощность 2000 Вт, материал корпуса: металл
Характеристики
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка включения без воды
Мощность, Вт
2000
Длина сетевого шнура, м
0.8
Материал корпуса
металл
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
7 950₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
103
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
8 590₽
103
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
8 950₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK7S05 серый
9 990₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK7S05 серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
8 190₽
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
7 990₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
90
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBI2001.R красный
7 550₽
90
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBI2001.R красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
104
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK861P4RU красный
8 690₽
104
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK861P4RU красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Philips HD 9359/90 серебристый
7 950₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Philips HD 9359/90 серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
105
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Kettle Red красный
8 790₽
105
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Kettle Red красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards белый
8 290₽
99
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
105
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Brushed серебристый
8 790₽
105
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Brushed серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Kettle Black черный
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Morphy Richards Venture Kettle Black черный
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
7 950₽
103
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
8 590₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
8 950₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK7S05 серый
Чайник электрический Bosch TWK7S05 серый
9 990₽
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
8 190₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
7 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
8 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа