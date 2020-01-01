Чайник электрический Delonghi KBOV2001.AZ
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 36582
Производитель: Delonghi
мало
мало
8 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
чайник, объем 1.7 л, мощность 2000 Вт, материал корпуса: металл
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2000
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- металл
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8611 серебристый
7 950₽
103
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8613P черный
8 590₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK8617P бежевый
8 950₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK7S05 серый
9 990₽
98
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Delonghi KBOV2001.GR зеленый
8 190₽
95
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Чайник электрический Bosch TWK 8612P бирюзовый
7 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.