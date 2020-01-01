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Чайники электрические
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый

Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый

0 отзывов
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Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 36216
Производитель: Philips
плати потом
31 декабря
31 декабря
3 290₽
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О товаре
чайник, объем 1.5 л, мощность 2200 Вт, материал корпуса: металл
Характеристики
Объем, л
1.5
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка крышки, блокировка включения без воды
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
0.75
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Особенности
индикатор уровня воды
Заварочный чайник
нет
Фильтр
есть
Управление со смартфона
нет
Поддержание тепла
нет
Двойные стенки
нет
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31 декабря
31 декабря
3 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа