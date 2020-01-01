Чайник электрический Philips HD9305/21 серебристый
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Код товара: 36216
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 290₽
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от 2 до 5 дней
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3 дня
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О товаре
чайник, объем 1.5 л, мощность 2200 Вт, материал корпуса: металл
Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.75
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- серебристый
- Особенности
- индикатор уровня воды
- Заварочный чайник
- нет
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
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