Чайник электрический Delonghi KBOV2001.BG бежевый
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Код товара: 30359
Производитель: Delonghi
В наличии
В наличии
8 190₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2000
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Цвет
- коричневый, бежевый
- Особенности
- индикация включения, индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура, съемная крышка
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- есть
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Вопросы и ответы
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А
Абдухалим
19 января 2022
Почему производитель Китай
1
0 0
0
05.ru
19.01.2022 17:25:00
Сама фирма с США Завод находиться в Китае
Ответить
0 0
А
Абдухалим
19 января 2022
Почему производитель Китай
1
0
0