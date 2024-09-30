Чайник электрический Redmond RK-M144 серебристый
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3 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
чайник, 1.7 л, 2150 Вт, металл
Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Мощность, Вт
- 2150
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 0.75
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
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