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Чайник электрический Morphy Richards Venture Kettle белый
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Код товара: 183697
Производитель: Morphy Richards
Гарантия: гарантия
6 990₽
83
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Подсветка
- есть
- Мощность, Вт
- 3000
- Материал корпуса
- металл
- Автоотключение
- есть
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