Чайник электрический Philips HD9342 серебристый
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Код товара: 1831
Производитель: Philips
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4 990₽
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О товаре
чайник, 1.5 л, 2200 Вт, металл/стекло
Характеристики
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- Объем, л
- 1.5
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2200
- Длина сетевого шнура, м
- 0.75
- Материал корпуса
- стекло, металл
- Цвет
- серебристый
- Особенности
- индикатор уровня воды, отсек для хранения шнура
- Заварочный чайник
- нет
- Вращение на 360 градусов
- есть
- Фильтр
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Поддержание тепла
- нет
- Двойные стенки
- нет
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