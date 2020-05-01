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Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
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Код товара: 169011
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
5 590₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Подсветка
- нет
- Мощность, Вт
- 2400
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Автоотключение
- есть
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