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Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный

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Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Чайник электрический Bosch TWK7L460 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 169011
Производитель: Bosch
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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5 590₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 680 ₽

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Чайник электрический Bosch TWK2M163 черный
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Чайник электрический Redmond KM238 серый
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Чайник электрический Bosch TWK7L467 бежевый
6 550₽
Характеристики
Объем, л
1.7
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2400
Длина сетевого шнура, м
0.8
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Автоотключение
есть
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В избранное
5 590₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 680 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?