Чайник электрический Kitfort КТ-6123-2 салатовый
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Код товара: 152471
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
2 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 2
- Цвет
- салатовый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.7
- Материал корпуса
- пластик, стекло
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 4
Посмотреть все отзывы
А
А
Амина
31 января 2023
Достоинства
2х литровый
Недостатки
Нет
Комментарии
Чайник хороший. Быстро закипает . Всё хорошо заупаковано. Очень красивый цвет. Спасибо компании китфорт за прекрасную технику
А
А
Амина
31 января 2023
Достоинства
2х литровый
Недостатки
Нет
Комментарии
Чайник хороший. Быстро закипает . Всё хорошо заупаковано. Очень красивый цвет. Спасибо компании китфорт за прекрасную технику
А
Амина
31 января 2023
Достоинства
2х литровый
Недостатки
Нет
Комментарии
Чайник хороший. Быстро закипает . Всё хорошо заупаковано. Очень красивый цвет. Спасибо компании китфорт за прекрасную технику
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