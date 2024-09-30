Чайник электрический TESLER KT-1745 бежевый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
4 390₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Чайник электрический Redmond RK-M144 серебристый
3 990₽
Электрочайник Gorenje K17CLI
4 790₽
11%
Чайник электрический Kitfort КТ-616 серебристый
4 290₽
4 790₽
Чайник электрический Redmond RK-M1482 серебристый
3 990₽
Чайник электрический Gorenje K15RL бежевый
4 350₽
Чайник электрический Kitfort КТ-690 серебристый
3 590₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- бежевый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- нет
- Материал корпуса
- металл
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.