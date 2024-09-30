Чайник электрический SMEG KLF03SSEU серебристый
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Код товара: 127135
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
26 890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2400
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Китай
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