Чайник электрический Bosch TWK3P420 черный
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5 190₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- черный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Мощность, Вт
- 2400
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Р
Р
Роза
25 января 2023
Р
Роза
25 января 2023
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