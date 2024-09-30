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Чайник электрический SMEG KLF04WHEU белый

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Чайник электрический SMEG KLF04WHEU белый
Чайник электрический SMEG KLF04WHEU белый
Чайник электрический SMEG KLF04WHEU белый
Фото товара
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Код товара: 113800
Производитель: SMEG
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

24 590₽
295
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
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Электрочайник SMEG KLF03CREU
20 990₽
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Электрочайник SMEG KLF03CREU
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Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
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Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
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Чайник электрический SMEG KLF04CREU бежевый
24 590₽
295
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Чайник электрический SMEG KLF04CREU бежевый
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Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
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Чайник электрический SMEG KLF03RDEU красный
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03WHEU белый
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF04PGEU мятный
25 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF04PGEU мятный
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Чайник электрический SMEG KLF04PBEU голубой
25 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF04BLEU черный
25 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF04PKEU розовый
25 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF04PKEU розовый
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522ECA красный
23 990₽
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Чайник электрический KitchenAid 5KEK1522ECA красный
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Чайник электрический SMEG KLF04SSEU серебристый
25 990₽
28 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
Чайник электрический SMEG KLF03BLEU черный
20 990₽
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Электрочайник SMEG KLF03CREU
Электрочайник SMEG KLF03CREU
20 990₽
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Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
Чайник электрический SMEG KLF03PGEU мятный
20 990₽
251
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Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
Чайник электрический SMEG KLF03PKEU розовый
20 990₽
295
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Чайник электрический SMEG KLF04CREU бежевый
Чайник электрический SMEG KLF04CREU бежевый
24 590₽
251
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Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
Чайник электрический SMEG KLF03PBEU голубой
20 990₽
Характеристики
Объем, л
1.7
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытая спираль
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Безопасность
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Мощность, Вт
2400
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура, м
1
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
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24 590₽
295
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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