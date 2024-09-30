Чайник электрический Kitfort КТ-692-2 бежевый
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Код товара: 106155
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
2 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый, бежевый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 0.8
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Китай
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 33
28 августа 2024
Здравствуйте! В черном цвете есть такой чайник ?
1
0 0
0
05.ru
29.08.2024 14:13:41
Добрый день! В черном цвете нет
Ответить
0 0
Г
Гость 33
28 августа 2024
Здравствуйте! В черном цвете есть такой чайник ?
1
0
0