Чайник электрический Kitfort КТ-6107 серебристый
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Код товара: 104861
Производитель: Kitfort
В наличии
В наличии
2 490₽
2 990₽
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Материал корпуса
- пластик, стекло
- Поддержание тепла
- есть
- Двойные стенки
- нет
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