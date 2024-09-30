Чайник электрический Kitfort КТ-655 черный

Чайник очень удобный. С подсветкой смотрится очень красиво. Приятно на него смотреть когда воду греет. Даже от работы отвлекает и Расслабляет)) . Для меня еще важен объем чайника - 2 л. - надолго хватает.

Комментарии

Давно хотел себе на работу чайник купить. Остановился на этой модели. Покупкой доволен. Совет для тех у кого часто образовывается накипь на дне и на стенках чайника, и чтоб ваш чайник красиво смотрелось, можно каждый месяц насыпать в чайник лимонную кислоту, затем налить холодную воду и поставить вскипятить. когда чайник вскипятиться просто вылейте воду и все. Чайник снова блестит. И можете снова наслаждаться яркой подсветкой.