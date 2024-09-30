Чайник электрический Kitfort КТ-655 черный
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Код товара: 101057
Производитель: Kitfort
Гарантия: гарантия
1 590₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Объем, л
- 2
- Цвет
- черный
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка крышки, блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Материал корпуса
- стекло
Отзывы 2
Посмотреть все отзывы
Ю
Ю
Юсуф
5 апреля 2021
Достоинства
Чайник очень удобный. С подсветкой смотрится очень красиво. Приятно на него смотреть когда воду греет. Даже от работы отвлекает и Расслабляет)) . Для меня еще важен объем чайника - 2 л. - надолго хватает.
Недостатки
Недостатков пока не нашел. Как только они выявятся я сообщу.
Комментарии
Давно хотел себе на работу чайник купить. Остановился на этой модели. Покупкой доволен. Совет для тех у кого часто образовывается накипь на дне и на стенках чайника, и чтоб ваш чайник красиво смотрелось, можно каждый месяц насыпать в чайник лимонную кислоту, затем налить холодную воду и поставить вскипятить. когда чайник вскипятиться просто вылейте воду и все. Чайник снова блестит. И можете снова наслаждаться яркой подсветкой.
Ю
Ю
Юсуф
5 апреля 2021
Достоинства
Чайник очень удобный. С подсветкой смотрится очень красиво. Приятно на него смотреть когда воду греет. Даже от работы отвлекает и Расслабляет)) . Для меня еще важен объем чайника - 2 л. - надолго хватает.
Недостатки
Недостатков пока не нашел. Как только они выявятся я сообщу.
Комментарии
Давно хотел себе на работу чайник купить. Остановился на этой модели. Покупкой доволен. Совет для тех у кого часто образовывается накипь на дне и на стенках чайника, и чтоб ваш чайник красиво смотрелось, можно каждый месяц насыпать в чайник лимонную кислоту, затем налить холодную воду и поставить вскипятить. когда чайник вскипятиться просто вылейте воду и все. Чайник снова блестит. И можете снова наслаждаться яркой подсветкой.
Ю
Юсуф
5 апреля 2021
Достоинства
Чайник очень удобный. С подсветкой смотрится очень красиво. Приятно на него смотреть когда воду греет. Даже от работы отвлекает и Расслабляет)) . Для меня еще важен объем чайника - 2 л. - надолго хватает.
Недостатки
Недостатков пока не нашел. Как только они выявятся я сообщу.
Комментарии
Давно хотел себе на работу чайник купить. Остановился на этой модели. Покупкой доволен. Совет для тех у кого часто образовывается накипь на дне и на стенках чайника, и чтоб ваш чайник красиво смотрелось, можно каждый месяц насыпать в чайник лимонную кислоту, затем налить холодную воду и поставить вскипятить. когда чайник вскипятиться просто вылейте воду и все. Чайник снова блестит. И можете снова наслаждаться яркой подсветкой.
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