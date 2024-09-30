Чайник электрический Kitfort КТ-690 серебристый
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3 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Объем, л
- 1.7
- Цвет
- серебристый
- Тип нагревательного элемента
- закрытая спираль
- Покрытие нагревательного элемента
- нержавеющая сталь
- Безопасность
- блокировка включения без воды
- Мощность, Вт
- 2200
- Подсветка
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 0.7
- Материал корпуса
- стекло
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 835711124
12 мая 2024
Достоинства
Отличный дизайн, прекрасный внешний вид и практичность. Приятное освещение и отличная надежность
Недостатки
Отсутствуют
Комментарии
Лучший чайник в соотношении цена/качество, самый долговечный и практичный с приятным внешним видом
Г
Гость 835711124
12 мая 2024
Достоинства
Отличный дизайн, прекрасный внешний вид и практичность. Приятное освещение и отличная надежность
Недостатки
Отсутствуют
Комментарии
Лучший чайник в соотношении цена/качество, самый долговечный и практичный с приятным внешним видом
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