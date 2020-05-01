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Чайник электрический Philips HD9350/91 серебристый

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Чайник электрический Philips HD9350/91 серебристый
Чайник электрический Philips HD9350/91 серебристый
Чайник электрический Philips HD9350/91 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 100400
Производитель: Philips
Гарантия: гарантия
нет отзывов
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3 990₽
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В рассрочку за 1 200 ₽

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Чайник электрический Kitfort КТ-628 серебристый
3 690₽
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1 110₽

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Чайник электрический Kitfort КТ-628 серебристый
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Чайник электрический Gorenje K15RL бежевый
4 190₽
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1 260₽

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Чайник электрический Gorenje K15RL бежевый
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Чайник электрический TESLER KT-1750 белый
4 190₽
4 490₽
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Чайник электрический TESLER KT-1750 белый
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Чайник электрический Gorenje K15RLBK черный
4 290₽
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1 290₽

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Чайник электрический Gorenje K15RLBK черный
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Чайник электрический Kitfort КТ-6144-2 бирюзовый
3 290₽
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990₽

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Чайник электрический Kitfort КТ-6144-2 бирюзовый
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Чайник электрический TESLER KT-1760 серый
3 990₽
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1 200₽

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Чайник электрический TESLER KT-1760 серый
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Чайник электрический TESLER KT-1745 темно-синий
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Чайник электрический TESLER KT-1745 темно-синий
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Чайник электрический Kitfort КТ-6131 черный
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Чайник электрический Kitfort КТ-6131 черный
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Чайник электрический Braun WK1100BK черный
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1 380₽

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Чайник электрический Braun WK1100BK черный
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Чайник электрический Midea MK-9093 коричневый
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1 140₽

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Чайник электрический Midea MK-9093 коричневый
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Чайник электрический Kitfort КТ-6188 черный
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Чайник электрический Kitfort КТ-6196-2 белый
3 990₽
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Чайник электрический Kitfort КТ-6617 голубой
3 790₽
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Чайник электрический Kitfort КТ-6617 голубой
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4 490₽
Характеристики
Объем, л
1.7
Подсветка
нет
Мощность, Вт
2200
Длина сетевого шнура, м
0.75
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Автоотключение
есть
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В сравнение
В избранное
3 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?