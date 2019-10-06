Электрогриль Kitfort КТ-1602
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6 990₽
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- комбинированный
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Защита от перегрева
- нет
- Нагревательный элемент
- закрытый, открытый
- Цвет
- серебристый
- Управление
- механическое
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- поддон для сбора жира
- Автоматическое отключение
- нет
- Дополнительные функции
- возможность использования верхней панели как самостоятельной
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
Б
Б
Барият
6 октября 2019
Достоинства
Очень крутой электрогриль,можно регулировать разные уровни высоты верхней крышки.Одновременно можно готовить на двух поверхностях,так как крышка открывается на 180 градусов.В добавок ко всему,очень бюджетный вариант.Всем советую именно эту гриль.
Недостатки
Недостатков не наблюдается
Комментарии
При выборе электрогриль,присмотритесь именно к этой модели.
Б
Барият
6 октября 2019
Достоинства
Очень крутой электрогриль,можно регулировать разные уровни высоты верхней крышки.Одновременно можно готовить на двух поверхностях,так как крышка открывается на 180 градусов.В добавок ко всему,очень бюджетный вариант.Всем советую именно эту гриль.
Недостатки
Недостатков не наблюдается
Комментарии
При выборе электрогриль,присмотритесь именно к этой модели.
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