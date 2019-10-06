Электрогриль Kitfort КТ-1602

Достоинства

Очень крутой электрогриль,можно регулировать разные уровни высоты верхней крышки.Одновременно можно готовить на двух поверхностях,так как крышка открывается на 180 градусов.В добавок ко всему,очень бюджетный вариант.Всем советую именно эту гриль.