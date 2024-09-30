Электрогриль Kitfort KT-1636
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Код товара: 82847
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
8 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- комбинированный
- Цвет
- серебристый
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Защита от перегрева
- нет
- Нагревательный элемент
- закрытый
- Мощность, Вт
- 1800
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