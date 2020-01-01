Электрогриль Kitfort КТ-1610
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2 990₽
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Характеристики
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- Антипригарное покрытие
- есть
- Мощность, Вт
- 1000
- Поддон для сбора жира
- есть
- Нагревательный элемент
- закрытый
- Регулировка температуры
- есть
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