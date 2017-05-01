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Электрогриль Tefal GC712D34
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Код товара: 71483
Производитель: Tefal
Гарантия: 12 мес.
-32%
12 990₽
18 990₽
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бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Мощность, Вт
- 2000
- Число режимов
- 6
- Управление
- электронное
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