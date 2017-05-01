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Электрогриль Tefal GC712D34

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Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
Электрогриль Tefal GC712D34
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Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 71483
Производитель: Tefal
Гарантия: 12 мес.
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-32%
12 990₽
18 990₽
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Электрогриль Redmond GM303
Электрогриль Redmond GM303
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14 990₽
Характеристики
Тип
гриль
Материал рабочей поверхности
металл
Мощность, Вт
2000
Число режимов
6
Управление
электронное
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-32%
12 990₽
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бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

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