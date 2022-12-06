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Электрогрили
Электрогриль Delonghi CGH1012D

Электрогриль Delonghi CGH1012D

1 отзыв
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Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Электрогриль Delonghi CGH1012D
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 68339
Производитель: Delonghi
7
дней
21
час
СКИДКИ
2023
Промокод
плати потом
В наличии
В наличии
16 850₽
18 990₽
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О товаре
гриль, мощность 2000 Вт, электронное управление, регулировка температуры, антипригарное покрытие
Характеристики
Тип
гриль
Материал корпуса
сталь
Материал рабочей поверхности
металл
Антипригарное покрытие
есть
Поддон для сбора жира
есть
Мощность, Вт
2000
Нагревательный элемент
закрытый
Число режимов
3
Цвет
серебристый
Управление
электронное
Регулировка температуры
есть
Особенности
антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира
Автоматическое отключение
есть
Дополнительные функции
возможность использования верхней панели как самостоятельной
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

А
А
Алиева Зиндали Магомедовна
6 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Шикарное
Комментарии
5 звезд
Ответить
0 0
А
Алиева Зиндали Магомедовна
6 декабря 2022
Рекомендует этот товар
Достоинства
Шикарное
Комментарии
5 звезд
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
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Вопросы и ответы
З
Зарема
7 декабря 2020
Гарантия есть на этот товар?
1 Ответить
0 0
Ф
Фарида
07.12.2020 12:12:21
Добрый день 1 год от производителя
Ответить
0 0
З
Зарема
7 декабря 2020
Гарантия есть на этот товар?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
16 850₽
18 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа