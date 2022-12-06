Электрогриль Delonghi CGH1012D
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Код товара: 68339
Производитель: Delonghi
В наличии
В наличии
16 850₽
18 990₽
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О товаре
гриль, мощность 2000 Вт, электронное управление, регулировка температуры, антипригарное покрытие
Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- сталь
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Нагревательный элемент
- закрытый
- Число режимов
- 3
- Цвет
- серебристый
- Управление
- электронное
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира
- Автоматическое отключение
- есть
- Дополнительные функции
- возможность использования верхней панели как самостоятельной
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Алиева Зиндали Магомедовна
6 декабря 2022
Достоинства
Шикарное
Комментарии
5 звезд
А
Алиева Зиндали Магомедовна
6 декабря 2022
Достоинства
Шикарное
Комментарии
5 звезд
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
З
Зарема
7 декабря 2020
Гарантия есть на этот товар?
1
0 0
Ф
Фарида
07.12.2020 12:12:21
Добрый день 1 год от производителя
0 0
З
Зарема
7 декабря 2020
Гарантия есть на этот товар?
1
0
0