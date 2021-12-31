Электрогриль Delonghi MultiGrill CGH 1030D
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 64602
Производитель: Delonghi
В наличии
В наличии
24 950₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
гриль, мощность 2000 Вт, электронное управление, автоматическое отключение, регулировка температуры, антипригарное покрытие
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- сталь
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Защита от перегрева
- есть
- Нагревательный элемент
- закрытый
- Число режимов
- 3
- Цвет
- серебристый
- Управление
- электронное
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира
- Автоматическое отключение
- есть
- Дополнительные функции
- возможность использования верхней панели как самостоятельной
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
П
Патимат
31 декабря 2021
Добрый день. Возможна ли оплата перечислением с НДС?
1
0 0
0
05.ru
31.12.2021 18:20:54
Добрый день! Возможна
Ответить
0 0
С
Саният
4 мая 2021
Здравствуйте!Есть в золотистом цвете грильница?
1
0 0
Ф
Фарида
04.05.2021 14:51:03
здравствуйте! К сожалению. нет! Они все представлены в этой цветовой категории)
0 0
П
Патимат
31 декабря 2021
Добрый день. Возможна ли оплата перечислением с НДС?
1
0
0