Электрогриль Kitfort КТ-1603
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В наличии
В наличии
6 990₽
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О товаре
гриль, мощность 2000 Вт, механическое управление, автоматическое отключение, регулировка температуры, антипригарное покрытие
Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- комбинированный
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Защита от перегрева
- нет
- Нагревательный элемент
- закрытый, открытый
- Цвет
- серебристый, черный
- Управление
- механическое
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- поддон для сбора жира
- Автоматическое отключение
- есть
- Дополнительные функции
- регулировка температуры
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