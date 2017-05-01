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Электрогриль Tefal GC714834

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Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
Электрогриль Tefal GC714834
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Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 118081
Производитель: Tefal
Гарантия: 12 мес.
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17 990₽
18 990₽
215
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Электрогриль Braun CG7044
Электрогриль Braun CG7044
17 950₽
19 990₽
Характеристики
Тип
гриль
Материал рабочей поверхности
металл
Мощность, Вт
2000
Управление
электронное
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В сравнение
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17 990₽
18 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 5 400 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 4 магазинах

бесплатно,

в 4 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?