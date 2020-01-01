Электрогриль Delonghi CGH1020D
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Код товара: 106459
Производитель: Delonghi
В наличии
В наличии
19 680₽
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Характеристики
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- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- сталь
- Цвет
- серебристый, черный
- Материал рабочей поверхности
- металл
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Нагревательный элемент
- закрытый
- Число режимов
- 3
- Управление
- электронное
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира, регулировка высоты верхней панели
- Автоматическое отключение
- есть
- Дополнительные функции
- возможность использования верхней панели как самостоятельной
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