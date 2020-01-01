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Электрогрили
Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30

Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30

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Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
Электрогриль Tefal Optigrill Elite GC750D30
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 105617
Производитель: Tefal
мало
мало
21 990₽
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Характеристики
Тип
гриль
Материал корпуса
пластик
Цвет
серебристый
Материал рабочей поверхности
металл
Антипригарное покрытие
есть
Мощность, Вт
2000
Поддон для сбора жира
есть
Защита от перегрева
есть
Нагревательный элемент
закрытый
Число режимов
12
Управление
электронное
Регулировка температуры
есть
Особенности
антипригарное покрытие, поддон для сбора жира, регулировка высоты верхней панели
Автоматическое отключение
нет
Дополнительные функции
регулировка температуры, автоматическое отключение
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В избранное
мало
мало
21 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа