Электрогриль Tefal Optigrill GC706D34
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 100031
Производитель: Tefal
В наличии
В наличии
14 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- гриль
- Материал корпуса
- металл
- Цвет
- серебристый
- Материал рабочей поверхности
- алюминий
- Антипригарное покрытие
- есть
- Поддон для сбора жира
- есть
- Мощность, Вт
- 2000
- Нагревательный элемент
- ТЭН
- Число режимов
- 7
- Управление
- электронное
- Регулировка температуры
- есть
- Особенности
- антипригарное покрытие, контактный гриль, поддон для сбора жира
- Автоматическое отключение
- есть
- Дополнительные функции
- регулировка температуры
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.