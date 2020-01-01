Хлебопечь Gorenje BM910WII белый
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Код товара: 87292
Производитель: Gorenje
31 декабря
31 декабря
5 990₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 900
- Форма выпечки
- буханка
- Подсветка дисплея
- есть
- Мощность, Вт
- 550
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- йогурт, тесто, выпечка, сэндвич, торт, домашний хлеб. Комплектация :мерная ложка, мерный стакан, лопасть для замеса теста, крюк.
- Цвет
- белый
- Сладкая выпечка
- есть
- Бездрожжевая выпечка
- нет
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Хлеб из муки грубого помола
- нет
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- нет
- Варенье
- есть
- Количество программ выпечки
- 15
- Замес теста
- есть
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