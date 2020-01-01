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Хлебопечки
Хлебопечь Gorenje BM910WII белый

Хлебопечь Gorenje BM910WII белый

0 отзывов
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Хлебопечь Gorenje BM910WII белый
Хлебопечь Gorenje BM910WII белый
Хлебопечь Gorenje BM910WII белый
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Код товара: 87292
Производитель: Gorenje
31 декабря
31 декабря
5 990₽
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Максимальный вес выпечки, г
900
Форма выпечки
буханка
Подсветка дисплея
есть
Мощность, Вт
550
Запас памяти при сбое электропитания, мин
10
Материал корпуса
пластик
Особенности
йогурт, тесто, выпечка, сэндвич, торт, домашний хлеб. Комплектация :мерная ложка, мерный стакан, лопасть для замеса теста, крюк.
Цвет
белый
Сладкая выпечка
есть
Бездрожжевая выпечка
нет
Безглютеновая выпечка
есть
Хлеб из муки грубого помола
нет
Французский багет
есть
Пшеничный хлеб
нет
Варенье
есть
Количество программ выпечки
15
Замес теста
есть
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В сравнение
В избранное
31 декабря
31 декабря
5 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа