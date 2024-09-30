Хлебопечь Redmond RBM-M1920 серебристый
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10 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 750
- Цвет
- серебристый
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Мощность, Вт
- 550
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- Антипригарное покрытие Whitford «Xylan Plus». Монохромный ЖК-дисплей.
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