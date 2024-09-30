Хлебопечь Redmond RBM-1908 черный
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-25%
7 490₽
9 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
вес выпечки до 750 г, регулировка веса выпечки, мощность 450 Вт, программ выпечки: 19, выбор цвета корочки
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Максимальный вес выпечки, г
- 750
- Цвет
- черный
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 1
- Мощность, Вт
- 450
- Подсветка дисплея
- есть
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- пластик
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Защита от перегрева
- есть
- Особенности
- молочная каша; суп; тушение; йогурт
- Страна производитель
- Китай
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