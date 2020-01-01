Хлебопечь MOULINEX OW250132 / 1000гр / +диспенсер/ белый
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Код товара: 46680
Производитель: Moulinex
-26%
В наличии
В наличии
10 990₽
14 950₽
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1000
- Поддержание температуры
- есть
- Мощность, Вт
- 650
- Материал корпуса
- пластик
- Цвет
- белый
- Сладкая выпечка
- есть
- Бездрожжевая выпечка
- есть
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Французский багет
- есть
- Бородинский хлеб
- есть
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 20
- Замес теста
- есть
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