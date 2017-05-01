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Хлебопечь Endever Skyline MB-53
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Код товара: 46561
Производитель: Endever
12 990₽
155
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О товаре
вес выпечки до 900 г, регулировка веса выпечки, мощность 710 Вт, программ выпечки: 19, диспенсер, выбор цвета корочки
Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 900
- Форма выпечки
- буханка
- Мощность, Вт
- 710
- Материал корпуса
- металл
- Количество программ выпечки
- 19
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