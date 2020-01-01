Хлебопечь Moulinex OW210130
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Код товара: 43560
Производитель: Moulinex
мало
мало
7 750₽
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О товаре
вес выпечки до 1000 г, регулировка веса выпечки, мощность 720 Вт, программ выпечки: 12, выбор цвета корочки
Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1000
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 1
- Мощность, Вт
- 720
- Подсветка дисплея
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- каша; сигнал добавления ингредиентов
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Ржаной хлеб
- есть
- Хлеб из муки грубого помола
- есть
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- есть
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 12
- Замес теста
- есть
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