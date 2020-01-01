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Хлебопечки
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый

Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый

0 отзывов
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Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 21200
Производитель: Redmond
мало
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11 490₽
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О товаре
до 1000 г, регулировка веса, 550 Вт, 25 программ
Характеристики
Максимальный вес выпечки, г
1000
Форма выпечки
буханка
Поддержание температуры
есть, до 1 ч
Число тестомешателей
1
Подсветка дисплея
есть
Мощность, Вт
550
Запас памяти при сбое электропитания, мин
10
Материал корпуса
металл
Особенности
дополнительные программы: йогурт; напитки; суп; тушение; молочная каша; бисквит; варка.
Цвет
серебристый
Сладкая выпечка
есть
Бездрожжевая выпечка
нет
Безглютеновая выпечка
есть
Ржаной хлеб
есть
Хлеб из муки грубого помола
есть
Французский багет
есть
Пшеничный хлеб
есть
Бородинский хлеб
есть
Варенье
есть
Кекс
есть
Количество программ выпечки
25
Замес теста
есть
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В сравнение
В избранное
мало
мало
11 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа