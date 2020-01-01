Хлебопечь Redmond RBM-M1910 серебристый
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Код товара: 21200
Производитель: Redmond
мало
мало
11 490₽
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О товаре
до 1000 г, регулировка веса, 550 Вт, 25 программ
Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1000
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 1
- Подсветка дисплея
- есть
- Мощность, Вт
- 550
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- металл
- Особенности
- дополнительные программы: йогурт; напитки; суп; тушение; молочная каша; бисквит; варка.
- Цвет
- серебристый
- Сладкая выпечка
- есть
- Бездрожжевая выпечка
- нет
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Ржаной хлеб
- есть
- Хлеб из муки грубого помола
- есть
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- есть
- Бородинский хлеб
- есть
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 25
- Замес теста
- есть
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