Хлебопечь Panasonic SD-R2530KTS черный
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Код товара: 176970
Производитель: Panasonic
21 990₽
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1100
- Форма выпечки
- буханка
- Мощность, Вт
- 550
- Материал корпуса
- пластик
- Количество программ выпечки
- 25
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