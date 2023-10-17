Хлебопечь Panasonic SD-B2510WTS белый
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19 990₽
239
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Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1100
- Цвет
- белый
- Форма выпечки
- буханка
- Число тестомешателей
- 1
- Мощность, Вт
- 550
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- выбор цвета корочки, таймер
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
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Г
Г
Гость 434632100
17 октября 2023
Достоинства
Хозяюшки ,не кормите свою семью покупным хлебом,он значительно отличается от хлеба приготовленным в хлебопечке Панасоник.
Недостатки
Не выявила
Г
Гость 434632100
17 октября 2023
Достоинства
Хозяюшки ,не кормите свою семью покупным хлебом,он значительно отличается от хлеба приготовленным в хлебопечке Панасоник.
Недостатки
Не выявила
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