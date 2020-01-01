Хлебопечь Panasonic SD-YR2540HTS серый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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7 500 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Максимальный вес выпечки, г
- 1.1
- Цвет
- серый, черный
- Форма выпечки
- буханка
- Мощность, Вт
- 550
- Подсветка дисплея
- нет
- Материал корпуса
- пластик, металл
- Защита от перегрева
- есть
- Страна производитель
- Китай
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