Хлебопечь Redmond RBM-1908
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Код товара: 16946
Производитель: Redmond
мало
мало
7 390₽
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О товаре
до 750 г, регулировка веса, 450 Вт, 19 программ
Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 750
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 1
- Мощность, Вт
- 450
- Подсветка дисплея
- есть
- Запас памяти при сбое электропитания, мин
- 10
- Материал корпуса
- пластик
- Особенности
- молочная каша; суп; тушение; йогурт
- Цвет
- белый
- Сладкая выпечка
- есть
- Бездрожжевая выпечка
- есть
- Безглютеновая выпечка
- есть
- Ржаной хлеб
- есть
- Хлеб из муки грубого помола
- есть
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- есть
- Бородинский хлеб
- есть
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 19
- Замес теста
- есть
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