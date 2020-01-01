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Хлебопечки
Хлебопечь Gorenje BM1400E

Хлебопечь Gorenje BM1400E

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Хлебопечь Gorenje BM1400E
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Код товара: 1624
Производитель: Gorenje
мало
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9 590₽
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О товаре
до 1400 г, регулировка веса, 815 Вт, 12 программ
Характеристики
Максимальный вес выпечки, г
1400
Форма выпечки
буханка
Поддержание температуры
есть, до 1 ч
Число тестомешателей
2
Мощность, Вт
815
Подсветка дисплея
есть
Материал корпуса
металл
Сладкая выпечка
есть
Ржаной хлеб
нет
Хлеб из муки грубого помола
есть
Французский багет
есть
Пшеничный хлеб
есть
Бородинский хлеб
нет
Варенье
есть
Кекс
есть
Количество программ выпечки
12
Замес теста
есть
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В сравнение
В избранное
мало
мало
9 590₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа