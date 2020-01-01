Хлебопечь Gorenje BM1400E
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Код товара: 1624
Производитель: Gorenje
мало
мало
9 590₽
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О товаре
до 1400 г, регулировка веса, 815 Вт, 12 программ
Характеристики
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- Максимальный вес выпечки, г
- 1400
- Форма выпечки
- буханка
- Поддержание температуры
- есть, до 1 ч
- Число тестомешателей
- 2
- Мощность, Вт
- 815
- Подсветка дисплея
- есть
- Материал корпуса
- металл
- Сладкая выпечка
- есть
- Ржаной хлеб
- нет
- Хлеб из муки грубого помола
- есть
- Французский багет
- есть
- Пшеничный хлеб
- есть
- Бородинский хлеб
- нет
- Варенье
- есть
- Кекс
- есть
- Количество программ выпечки
- 12
- Замес теста
- есть
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